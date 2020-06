Pierwsze mieszkanie chronione w Porębie oddane do użytku

- Celem mieszkania chronionego jest wspomaganie osób, które ze względu na sytuację życiową lub ze względu na niepełnosprawność są niesamodzielne. Mają pomóc im wrócić do samodzielnej egzystencji. Mieszkanie chronione wspomagane jest zazwyczaj przeznaczone dla osób o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. To osoby, które chociaż trochę mogą samodzielnie funkcjonować. Przy pomocy pracowników socjalnych, asystentów osoby niepełnosprawnej, psychologów lub terapeutów będą mogły powrócić do samodzielnego trybu funkcjonowania - mówi Małgorzata Szewczyk, kierownik porębskiego MOPS. - W naszym mieszkaniu jest zatrudniony taki opiekun. Pan Marcin pracuje z panem Józefem, który jest pierwszym mieszkańcem w tym lokalu. Pan Józef jest po udarze. Opiekun uczy go mowy, jedzenia, chodzenia. Wszystkiego od początku - dodaje.

To pierwsze mieszkanie chronione wspomagane w Porębie. Docelowo mogą w nim zamieszkać trzy osoby. W mieszkaniu są pokój z aneksem kuchennym, drugi pokój oraz kuchnia. Do mieszkania prowadzą zaledwie trzy schody. To duże ułatwienie dla osób, które posiadają problemy z poruszaniem się. Czy Poręba planuje kolejne takie inwestycje?

- Takie inwestycje są potrzebne. To jest obowiązek samorządów lokalnych, aby takie mieszkania tworzyć. To świadczy o naszym nowoczesnym podejściu do osób, które wymagają opieki ze strony gminy. To także opłacalne, ponieważ większym kosztem dla gminy jest umieszczenie mieszkańca w DPS-ie. Kolejne mieszkania są planowane. Bardzo chciałbym je utworzyć jak najszybciej. Wszystko jest jednak związane z pieniędzmi. Jeżeli tylko finanse na to pozwolą, to będziemy chcieli tworzyć kolejne mieszkania chronione - mówi Ryszard Spyra, burmistrz Poręby.