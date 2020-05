Graffiti na ścianach budynków, to nie zawsze ładna dekoracja

Graffiti przybiera naprawdę różne formy. Coraz częściej kojarzone jest z małymi dziełami sztuki w postaci murali. Mogą być także estetycznymi obrazkami, które w przypadku Zawiercia możemy zobaczyć na ścianach garaży w pobliżu tzw. drogi kolejowej. Niestety nie brakuje także trzeciej kategorii graffiti, czyli zwykłych bohomazów. Tych w Zawierciu jest niestety najwięcej. Kilka nic nieznaczących kresek, obraźliwe słowa, wulgarne rysunki lub namalowane byle jak logo klubu piłkarskiego... Takimi obrazkami grafficiarze "przyozdabiają" ściany budynków. W taki sposób zniszczono m.in. elewację odnowionego budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte.

- Nikt z tym nic nie robi. To jest wstyd, żeby takie wulgarne słowa i rysunki znajdowały się na ścianach budynków. Przecież to jest przestrzeń publiczna. Dzieci przecież to widzą. Nikt z tym nic nie robi. Te obrazki to powinny być od razu zamalowane. Gdy przyjeżdża do mnie brat, to aż mi wstyd, że na przeciwko mojego bloku są takie obraźliwe napisy - denerwował się w rozmowie telefonicznej jeden z naszych Czytelników.