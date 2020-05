Pałac w Szczekocinach to wyjątkowy zabytek. Jak wygląda obecnie?

Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach to jeden z najpiękniejszych zabytków w gminie. To także jedna z najokazalszych rezydencji szlacheckich w naszym kraju. Jego budowa rozpoczęła się w 1777 roku. Projektantem był architekt królewski Ferdynand Nax z fundacji Urszuli z Morsztynów Dembińskiej, starościny wolbromskiej. Urszula Dembińska przejęła Szczekociny po mężu Ferdynandzie Dembińskim. Budowa została zakończona około 1794 roku. W tym samym okresie wybudowano dwie oficyny oraz galerie, które łączyły oficyny z korpusem głównym. Założono także geometryczny park. W latach 20. XIX rozbudowano część folwarczną. Powstała m.in. wozownia. Po II Wojnie Światowej zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach przejął Skarb Państwa. W okazałej rezydencji mieściła się szkoła. W latach 1985-1990 przeprowadzono wiele prac budowlanych. Miało to związek m.in. z planami utworzenia w tym miejscu centrum kulturalnego.

Pałac przez wiele lat popadał w ruinę. Szczekociny przez kilka lat bezskutecznie próbowały znaleźć kupca, który odnowi ten niszczejący zabytek. Odbyło się kilka przetargów, ale żaden nie doprowadził do sprzedaży pałacu. Za każdym razem coraz bardziej obniżana była cena zespołu pałacowo-parkowego.