Trwa budowa sieci wodociągowej w Szczekocinach

W Szczekocinach trwa budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To inwestycja ważna dla mieszkańców miasta. Zapewni ona im dostęp do wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych, zwiększy efektywność wykorzystania zasobów wodnych, zmniejszy zużycie wody oraz wdroży inteligentny system zarządzania siecią wodociągową. Sieć wodociągowa zostanie wybudowana w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej. Łącznie będzie to prawie 9 kilometrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej 335 budynków.

Wykonawcą budowy sieci wodociągowej w Szczekocinach została firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp.j., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Obecnie budowa trwa na ulicach Polnej, Strażackiej, Cmentarnej oraz Głowackiego. Wytyczona została już sieć w ulicach Kilińskiego, Wodzickiego oraz Przemysłowej. Po dokonaniu uzgodnień z powiatem zawierciańskim prace wrócą na ulicę Krakowską, gdzie następnie zaplanowano także remont chodnika. W związku z prowadzeniem robót budowlanych będą występować okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.