Wypadek karetki w Zawierciu. Ranni zostali przewiezieni do szpitala

Wypadek karetki w Zawierciu

Przed godz. 10 na drodze krajowej nr 78 w Zawierciu doszło do wypadku z udziałem karetki. Doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Oprócz policji, konieczna była interwencja załóg pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie osoby, w tym transportowany pacjent, zostali przewiezieni do szpitala.